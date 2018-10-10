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От пристава не скрыться: на что пошли два брата из Сибири, чтобы не платить долги

CC0
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Один из братьев задолжал по алиментам на содержание сына и дочери более 600 тысяч рублей, а второй не отдал банку более 1,5 миллиона рублей.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Жители Красноярского края, два брата, ушли в тайгу и жили в землянке, чтобы не платить долги по алиментам и перед банком, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Службы судебных приставов.

"Судебные приставы Енисейского района обнаружили в нескольких километрах от города Енисейск в лесу двух братьев, каждый из которых имел внушительную задолженность. Мужчины "решили" вопрос оплаты задолженности, став отшельниками", — говорится в релизе.

Найти отшельников приставам помогли знакомые братьев, которые и поведали, что один из них живет в хижине в лесу.

В итоге, братьев привезли из тайги в отдел приставов, где на алиментщика составили протокол о неуплате денег на содержание детей. Ему грозит до 15 суток ареста или до 150 часов обязательных работ.

Второй брат, задолжавший банку, не объяснил, почему он не смог платить по долгу. Будут ли в отношении него применены какие-либо меры, в релизе не уточняется. При этом выяснилось, что мужчина не сам брал кредит в банке, а лишь выступал поручителем по чужому долгу.



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