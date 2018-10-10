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Города мира. Лондон

Министр по борьбе с самоубийствами появился в Великобритании

© Sputnik / Алексей Филиппов
Новости
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Новый министр будет координировать работу правительства с работой местных органов власти, благотворительных организаций, экспертов и медиков.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Новый пост появился в британском правительстве — министр по предотвращению самоубийств, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Британии.

"Премьер-министр объявила, что министр по вопросам здравоохранения Джеки Дойл-Прайс станет первым британским министром по предотвращению самоубийств", — говорится в сообщении.

Таким образом, правительство надеется выявить и улучшить ситуацию с суицидальными наклонностями населения страны и своевременно их решить.

Ежегодно в Великобритании кончают жизнь самоубийством порядка 4,5 тысячи человек, самоубийство является также наиболее распространенной причиной смерти мужчин до 45 лет.

В британском правительстве это не первое оригинальное назначение — в начале нынешнего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала пост — "министра по одиночеству" и назначила на него парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.



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