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Канадские ученые рассказали, как избавиться от диабета без лекарств

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По статистике ВОЗ, сейчас в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом. Примерно 9 из 10 из них страдают от диабета второго типа.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Медики из Канады свидетельствуют, что краткосрочное голодание помогает избавиться от диабета второго типа и восстановить нормальную работу инсулиновой системы, сообщает РИА Новости.

Нана Аргун
© Sputnik
Аргун: полные люди избавятся от диабета вместе с весом

"Мы никогда не слышали о том, чтобы врачи всерьез пытались использовать голодание в качестве терапии от диабета. Наши же опыты показывают, что периодический отказ от пищи – вполне эффективная и даже желательная стратегия действий, позволяющая отказаться от приема инсулина и лекарств", — пишет Сулейман Фурмли (Suleiman Furmli) из университета Торонто (Канада) и его коллеги.

Три года назад британские биологи, экспериментируя на мышах, обнаружили, что развитие диабета второго типа связано с ожирением поджелудочной железы и печени. Удаление всего одного грамма жира из этих органов, как показали дальнейшие опыты, полностью ликвидировало все симптомы болезни, в том числе заставило остальные клетки тела "нормально" воспринимать молекулы инсулина.

Ученые заявили, что подобного эффекта можно добиться при помощи своеобразной "голодовки" – специальной диеты, очищающей поджелудочную железу и печень от излишков жира.

Позже к врачам обратились трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, страдавших от тяжелых форм диабета второго типа.

Двое из них выбрали более щадящий режим, отказываясь от еды через день, а третий диабетик голодал по трое суток, а затем возобновлял прием пищи. Они придерживались подобной диеты на протяжении десяти месяцев.

Как оказалось, и тот, и другой метод крайне благоприятно подействовал на диабетиков. Примерно через месяц они смогли отказаться от приема инсулина и антидиабетических лекарств, а уровень инсулина и глюкозы в их крови упал почти до нормальных уровней.

Собранные данные лишь указывают на возможную эффективность подобной терапии, но не доказывают, что она действительно работает во всех случаях.



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