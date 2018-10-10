21:13 10 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.18
  • EUR76.07
Поиск
Футбол. Лига Европы. Матч Зенит - Динамо (Минск)

Кокорина могут объявить в розыск

© Sputnik / Михаил Киреев
Новости
Получить короткую ссылку
22 0 0

Российский футболист Александр Кокорин не пришел на допрос в московскую полицию, игнорируя требование правоохранительных органов явиться на дачу объяснений до 18:00.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. ГУМВД РФ по Москве заявило, что вопрос об объявлении футболиста Александра Кокорина в розыск по делу о драке "решается", сообщает РИА Новости.

Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Краснодар
© Sputnik / Михаил Киреев
Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры

"Кокорин не явился в главное следственное управление до назначенного времени. Как и обещалось, в случае неявки его объявят в розыск", — сказал собеседник агентства.

Где сейчас находится спортсмен неизвестно.

Другой футболист, также, предположительно, участвовавший в потасовках, Павел Мамаев добровольно пришел в полицию, теперь с ним работают следователи.

Ранее московская полиция возбудила в отношении Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Обесточенные высоковольтные линии
    День без света

    В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.

  • Газовый баллочик, фото из архива
    ЧП в школе

    В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.

  • Бриллиант Розовая звезда
    Самое дорогое

    Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.

  • Стоянка такси в аэропорту Рига
    Эх, прокачу!

    В Рижском аэропорту загорелось такси – пассажиры, граждане Норвегии, намерены добиваться компенсации от таксомоторной компании.

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    Без вариантов

    Литве следовало не жаловаться на решение ЕСПЧ о тайной тюрьме ЦРУ в республике, а сразу заплатить штраф, заявил спикер Сейма.

  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    На месте взрыва

    Более сотни спасателей и карабинеров участвуют в демонтаже фрагментов жилого дома в Кишиневе, где в минувшую субботу произошел взрыв.

  • Обесточенные высоковольтные линии
    День без света

    В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.

  • Газовый баллочик, фото из архива
    ЧП в школе

    В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.

  • Бриллиант Розовая звезда
    Самое дорогое

    Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Космическая красота: Млечный путь в объективе
Захват с воды и воздуха
Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом
Нарушения ПДД в Абхазии
Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia