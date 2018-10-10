Кокорина могут объявить в розыск

Российский футболист Александр Кокорин не пришел на допрос в московскую полицию, игнорируя требование правоохранительных органов явиться на дачу объяснений до 18:00.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. ГУМВД РФ по Москве заявило, что вопрос об объявлении футболиста Александра Кокорина в розыск по делу о драке "решается", сообщает РИА Новости.

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"Кокорин не явился в главное следственное управление до назначенного времени. Как и обещалось, в случае неявки его объявят в розыск", — сказал собеседник агентства.

Где сейчас находится спортсмен неизвестно.

Другой футболист, также, предположительно, участвовавший в потасовках, Павел Мамаев добровольно пришел в полицию, теперь с ним работают следователи.

Ранее московская полиция возбудила в отношении Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.