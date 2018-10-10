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Рассмотрение апелляции на продление ареста К. Вышинского перенесено

Адвокат Вышинского ответил на информацию о требовании для Вышинского 12 лет тюрьмы

© Sputnik / Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (96)
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Представитель украинской прокуратуры Игорь Поночовный заявил агентству "Украинские новости", что прокуратура будет требовать "минимум" 12 лет тюрьмы для Вышинского.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Адвокат задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский назвал "заблаговременной информацией" заявление представителя украинской прокуратуры о требовании его подзащитному 12 лет заключения, сообщает РИА Новости.

"Это пока заблаговременная информация, потому что следствие еще не закончено, поэтому никто пока ничего требовать не может, поскольку нет обвинительного акта", — заявил Доманский.

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По его словам, это лишь "хотелки некоторых чиновников, которые не понимают сути уголовного процесса". В связи с этим защита считает преждевременным комментировать такую информацию, "потому что пока мы не знаем, что будет в обвинительном акте, поскольку надо понимать, что сторона защиты считает, что все обвинения не обоснованы".

Защитник Вышинского уточнил, что "некоторые экспертизы мы ожидаем только к концу декабря, поэтому пока рано что-то об этом говорить". По его словам, дата следующего заседания по делу пока не назначена, пока еще даже не заработал апелляционный суд.

Вышинский почти 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (96)


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