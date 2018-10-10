21:12 10 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.18
  • EUR76.07
Поиск
Александр Кокорин

Кокорин явился в МВД России

© Sputnik / Алексей Даничев
Новости
Получить короткую ссылку
26 0 0

Вопрос об объявлении российского футболиста в розыск решался правоохранительными органами, так как спортсмен не явился на допрос в обозначенное время.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Футболист Александр Кокорин явился к следователям по делу о драке, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по ул. 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи", — сказала Волк.

Ранее московская полиция возбудила в отношении Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Ранее к следователям явился Павел Мамаев.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Обесточенные высоковольтные линии
    День без света

    В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.

  • Газовый баллочик, фото из архива
    ЧП в школе

    В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.

  • Бриллиант Розовая звезда
    Самое дорогое

    Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.

  • Стоянка такси в аэропорту Рига
    Эх, прокачу!

    В Рижском аэропорту загорелось такси – пассажиры, граждане Норвегии, намерены добиваться компенсации от таксомоторной компании.

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    Без вариантов

    Литве следовало не жаловаться на решение ЕСПЧ о тайной тюрьме ЦРУ в республике, а сразу заплатить штраф, заявил спикер Сейма.

  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    На месте взрыва

    Более сотни спасателей и карабинеров участвуют в демонтаже фрагментов жилого дома в Кишиневе, где в минувшую субботу произошел взрыв.

  • Обесточенные высоковольтные линии
    День без света

    В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.

  • Газовый баллочик, фото из архива
    ЧП в школе

    В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.

  • Бриллиант Розовая звезда
    Самое дорогое

    Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Космическая красота: Млечный путь в объективе
Захват с воды и воздуха
Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом
Нарушения ПДД в Абхазии
Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia