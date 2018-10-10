Кокорин явился в МВД России

Вопрос об объявлении российского футболиста в розыск решался правоохранительными органами, так как спортсмен не явился на допрос в обозначенное время.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Футболист Александр Кокорин явился к следователям по делу о драке, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по ул. 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи", — сказала Волк.

Ранее московская полиция возбудила в отношении Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Ранее к следователям явился Павел Мамаев.