Мамаев задержали после допроса

Ранее московская полиция возбудила в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Футболист Павел Мамаев, подозреваемый в хулиганстве, после допроса в полиции задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке статьи 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "хулиганство", — сказала Волк.

Ранее московская полиция возбудила в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.