Похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГ* террористической группировки "Харрас Ад-Дин" (запрещена в РФ).

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Террористы ИГ (организация запрещена в России) напали в сирийском населенном пункте Латамне на боевиков "Ан-Нусры" (запрещена в РФ), убиты двое сотрудников "Белых касок" и захвачены два баллона с хлором, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимира Савченко.

"Вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра"). В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором», — говорится в сообщении.

Отмечается, что западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в идлибской зоне деэскалации, в результате чего "отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ, действия которых предсказать невозможно".

*Террористическая организация, запрещенная в России