Мамаев и Кокорин будут сидеть в разных камерах изолятора

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в среду по делу о драке.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Спортсмены будут содержаться в разных камерах изолятора временного содержания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Они будут сидеть в разных камерах изолятора, в одну камеру подельников не помещают", — пояснил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в минувший понедельник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб руки, сообщал источник РИА Новости. В отношении друзей-футболистов полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".