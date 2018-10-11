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Женщина делает селфи на выставке «Край правительства» в Музее будущего в Дубае, ОАЭ

Mastercard составил рейтинг самых дорогих для туристов городов

© AP Photo. Kamran Jebreili
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Mastercard, использую собственную статистику, определил гости каких городов тратят больше всего денег.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. На первом месте в рейтинге самых дорогих для туристов городов оказался Дубай, где путешественники в среднем тратят около 537 долларов в сутки, передает РИА Новости.

Закат
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Такие данные сообщает Mastercard в рейтинге Global Destination Cities Index.

На втором месте рейтинга Париж (301 доллар), замыкает тройку Сингапур (286 долларов). Также в пятерку вошли Сеул (181 доллар) и Бангкок (173 доллара).

Вплотную к первой пятерке приблизились Токио (154 доллара), Лондон (153 доллара) и Нью-Йорк (147 долларов).

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Для составления рейтинга Mastercard использует данные о платежах иностранцев в 162 городах мира.

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