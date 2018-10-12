Кокорин и Мамаев арестованы на два месяца

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в среду по делу о драке.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в хулиганстве, передает РИА Новости.

Меру пресечения избрали сроком на два месяца — до 8 декабря.

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Следователь подчеркнул, что Кокорин "выполнял особо активную роль в ряде преступлений", обладает широкими связями и большими финансовыми возможностями, его нахождение на свободе может воспрепятствовать нормальному проведению следствию.

Ранее стало известно, что Мамаеву следствие также отводит "основную роль в данных инцидентах". О процессуальном статусе двоих других подозреваемых пока не сообщается.

Суд также арестовал до 8 декабря младшего брата одного из футболистов — Кирилла Кокорина.

"Роковое стечение обстоятельств"

Адвокат Олег Попов просил суд отпустить Кокорина под подписку о не выезде.

Он считает несостоятельным довод о том, что спортсмен может скрыться.

"У него есть квартира в Москве, здесь у него жена и ребенок <…> Все, что случилось с ним в тот день — роковое стечение обстоятельств", — заявил Попов.

Защитник футболиста заявил что, преступление произошло "в результате конфликта, возникшего на почве личной неприязни".

Сам Кокорин сообщил суду, что раскаивается, и принес извинения потерпевшему Денису Паку.

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Он попросил не лишать его свободы, чтобы у него была "возможность загладить вину". Однако суд прислушался к доводам следствия.

Защита Кокорина намерена обжаловать решение, на это дается трехдневный срок. Аналогичное решение принял и адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Неспортивное поведение

По данным следствия, в минувший понедельник игрок петербургского "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Видео допросов Мамаева и Кокорина>>

Два дня футболисты не выходили на связь, однако накануне вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД, где их задержали. Им грозит до семи лет колонии.