Акция журналистов в поддержку Вышинского состоится в Москве

Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, пройдет в пятницу во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, передает РИА Новости.

"В пятницу, 12 октября, исполняется 150 дней с момента, как руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят в Киеве под стражу по абсурдному обвинению в госизмене, а на самом деле – за честное выполнение журналистского долга. Всё это время мы не прекращали помогать Кириллу и продолжаем добиваться его освобождения", — сказано в сообщении организаторов.

Уточняется, что участники акции соберутся в 11.00 во дворе здания МИА "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре перед входом в Международный мультимедийный пресс-центр. Добровольцы будут держать составные части портрета Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason.

© Sputnik / Стрингер Адвокат Вышинского ответил на информацию о требовании для Вышинского 12 лет тюрьмы

Вышинский почти 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.