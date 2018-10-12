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Место гибели ребенка

Хозяин гостиницы в Сочи признал вину в гибели ребенка, утонувшего в ливневке

© Фото : Пресс-служба мэрии Сочи
Новости
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Семилетний мальчик упал в ливневую канализацию во время сильного дождя в сочинском поселке Лазаревское, его тело было обнаружено в море 3 августа.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Владелец гостиницы в Лазаревском признал вину в причинении смерти по неосторожности семилетнему мальчику, сообщается на сайте Следственного Комитета России по Краснодарскому краю.

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© Sputnik / Олег Смеречинский
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Следствие отметило, что мальчик отдыхал в гостинице с бабушкой. 3 августа 2018 года он направлялся к гостевому дому и был сбит потоком воды, которая унесла его в открытую ливневую канаву. Тело ребенка было обнаружено в море, в районе русла реки Свирка.

"По данным следствия, обвиняемый в нарушении строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, где происходит движение людей, не оборудовав ее перилами либо ограждениями, а также не установив решетки с прозорами в оголовке канавы. При этом в силу имеющегося специального образования мужчина знал, что им не обеспечено выполнение требований свода нормативов и правил", — подчеркнули в Следственном комитете.

Мужчина согласился с предъявленными обвинениями и признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги:
трагедии, Следственный комитет РФ, Сочи, Россия


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