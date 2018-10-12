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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном

Додон призвал Францию активнее участвовать в приднестровском урегулировании

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
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Привлечение Парижа, в том числе в рамках политики Европейского союза, может придать новый импульс процессу приднестровского урегулирования, считает президент Молдовы.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Президент Молдавии Игорь Додон на полях саммита франкофонии в Ереване обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном перспективы приднестровского урегулирования, передает РИА Новости.

"Обсудили с президентом Франции перспективы урегулирования приднестровского конфликта. В частности, я предложил французской стороне более активно участвовать в консультациях по данной проблематике наряду с Германией, Россией и другими внешними игроками, участниками общепризнанного формата "5+2", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Отношения стран активно развиваются в области культуры и образования, где важную роль играет Французский альянс в Молдавии.

"Участие Франции будет в конечном итоге способствовать нахождению всеобъемлющего решения, которое может стать первым за последние десятилетия мирным дипломатическим успехом в разрешении "замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве и в целом на пространстве ОБСЕ", — подчеркнул Додон.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Миротворцы, архивное фото
© Sputnik / Шадрин
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Лидеры также затронули проблемы двусторонних отношений. Глава Молдавии рассказал, что за январь-июнь 2018 года объем нашего экспорта во Францию вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из этой страны за указанный период вырос на 60%. В Молдавии действуют 225 компаний с французским капиталом.

Теги:
мирное урегулирование, переговоры, Игорь Додон, Франция


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