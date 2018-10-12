Додон призвал Францию активнее участвовать в приднестровском урегулировании

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Президент Молдавии Игорь Додон на полях саммита франкофонии в Ереване обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном перспективы приднестровского урегулирования, передает РИА Новости.
"Обсудили с президентом Франции перспективы урегулирования приднестровского конфликта. В частности, я предложил французской стороне более активно участвовать в консультациях по данной проблематике наряду с Германией, Россией и другими внешними игроками, участниками общепризнанного формата "5+2", — написал Додон на своей странице в Facebook.
Отношения стран активно развиваются в области культуры и образования, где важную роль играет Французский альянс в Молдавии.
"Участие Франции будет в конечном итоге способствовать нахождению всеобъемлющего решения, которое может стать первым за последние десятилетия мирным дипломатическим успехом в разрешении "замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве и в целом на пространстве ОБСЕ", — подчеркнул Додон.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.
Лидеры также затронули проблемы двусторонних отношений. Глава Молдавии рассказал, что за январь-июнь 2018 года объем нашего экспорта во Францию вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из этой страны за указанный период вырос на 60%. В Молдавии действуют 225 компаний с французским капиталом.