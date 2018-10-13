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Метеорит

В Японии метеорит упал на крышу дома

© Фото: Diego PH
Новости
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Музей планирует провести процедуру регистрации упавшего камня под названием "метеорит Комаки" в Международном метеоритном обществе.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. По результатам исследования, проведенного Государственным музеем науки Японии, упавший на крышу частного дома в Комаки камень оказался метеоритом, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

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© Sputnik / Владимир Астапкович
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В конце сентября на крышу частного дома в городе Комаки префектуры Айти упал камень, в результате чего в кровле образовалась пробоина. Камень, поверхность которого была обгоревшей, раскололся на три части размером 10, 5 и 3 сантиметра. Они были обнаружены в саду.

Музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришел к заключению, что камни притягиваются магнитом и являются частями метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет.

Теги:
метеориты, Япония


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