В Японии метеорит упал на крышу дома

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. По результатам исследования, проведенного Государственным музеем науки Японии, упавший на крышу частного дома в Комаки камень оказался метеоритом, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

© Sputnik / Владимир Астапкович В Солнечную систему впервые залетела "межзвездная" комета

В конце сентября на крышу частного дома в городе Комаки префектуры Айти упал камень, в результате чего в кровле образовалась пробоина. Камень, поверхность которого была обгоревшей, раскололся на три части размером 10, 5 и 3 сантиметра. Они были обнаружены в саду.

Музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришел к заключению, что камни притягиваются магнитом и являются частями метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет.