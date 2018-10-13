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Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос

Комиссия "Роскосмоса" рассмотрит возможности консервации МКС после аварии "Союза"

© Sputnik / Roscosmos Press Service
Новости
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Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт очередной экспедиции на Международную космическую станцию предварительно запланирован на 5-7 декабря.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Госкомиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" приняла решение о создании подкомиссии по планированию графика пусков грузовых и пилотируемых кораблей к Международной космической станции и рассмотрению возможности ее консервации, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© Sputnik / Алексей Филиппов
Авария произошла во время старта ракеты "Союз" с космодрома Байконур

"Создана подкомиссия, которая займётся рассмотрением вариантов дальнейшей эксплуатации МКС. Речь идёт как об изучении негативного сценария консервации станции, так и разработки нового графика полетов", — сказал собеседник.

По словам источника, подкомиссия работает в тесном взаимодействии с иностранными партнёрами.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Видео аварии, произошедшей во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС>>

В ракетно-космической отрасли сообщили РИА Новости, что на ноябрь запланирован запуск грузового корабля "Прогресс".

Теги:
Международная космическая станция, Роскосмос, Россия


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