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США и их союзников обвинили в применении белого фосфора в Сирии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Бомбовая атака произошла в нескольких районах города Хаджин, находящийся в 110 километрах от Дейр-эз-Зора.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik.  США и их союзники по международной коалиции применили запрещенный международными резолюциями белый фосфор при бомбардировке города Хаджин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Как сообщает телеканал Ikhbariya, была разбомблена пекарня ас-Суса, в результате есть погибшие и пострадавшие.

Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Бомбардировка Хаджина с применением запрещенных боеприпасов не первая. Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что 8 сентября два американских самолета F-15 при ударе по городу использовали фосфорные снаряды. В результате атаки вспыхнули сильные пожары.

В коалиции тогда заявили, что не имеют на вооружении боеприпасов с белым фосфором.

Бомбы с белым фосфором считаются оружием массового поражения. Их применение запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

Теги:
химическое оружие, оружие массового уничтожения, Сирия, США


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