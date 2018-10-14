Мамаев и Кокорин смогут за деньги посещать спортзал в СИЗО

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин арестованы до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Футболисты Мамаев и Кокорин смогут посещать спортзал СИЗО "Бутырка" за 400 рублей в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

"В СИЗО "Бутырка" у футболистов есть возможность пользоваться камерами, переоборудованными в небольшой спортзал, данная услуга платная и стоит до 400 рублей в день, так что свою физическую форму они не потеряют", — рассказал правозащитник.

Кроме того, спортсмены после тренировок смогут принять душ, который при обычных обстоятельствах, по регламенту учреждения положен лишь раз в неделю.

По данным следствия, 8 октября Кокорин и Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

В четверг Кокорина, Мамаева и младшего брата Кокорина арестовали до 8 декабря. По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.