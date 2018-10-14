Грузовик с мигрантами упал в реку в Турции: есть погибшие

Перевозивший мигрантов грузовик ехал из Айдана в Измир, когда съехал с трассы и упал в речку Дегерменчай.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Авария произошла в турецкой провинции Измир, по предварительным данным, погибло около 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

СМИ сообщают, что среди погибших есть дети. Около 11 человек получили травмы.

По невыясненным причинам водитель грузовика не справился с управлением и машина перевернулась, упав в оросительный канал. Прибывшие на место происшествия спасатели доставили раненых в местные больницы.

Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.