Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике

Учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Военные корабли и самолеты России пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике, заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри, сообщает РИА Новости.

"Например, когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, мы наблюдали гораздо больше российских кораблей, чем в прошлые десятилетия", — заявил Макмурти газете Telegraph.

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"Провокацией" он называет и действия российских самолетов, потому что они, по его мнению, пролетают очень близко от кораблей НАТО лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие.

Учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планируется провести около 20 "экспериментов".

Во вторник генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture.

Он добавил, что основной район учений будет располагаться на расстоянии более тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.