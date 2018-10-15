Евросоюз одобрил новый механизм санкций за применение химоружия

Гражданам и организация, попавшим под санкции, запретят поездки в ЕС и заморозят активы.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Главы МИД стран ЕС одобрили в понедельник в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщает РИА Новости.

"Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности", — говорится в сообщении.

Ограничения включают в себя запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц.