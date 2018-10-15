Принц Гарри и Меган Маркл весной станут родителями

Ребенок станет первым как для британского принца, так и для его супруги.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл станут родителями, сообщает RT.

"Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня ожидает ребенка весной 2019 года", — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца в Twitter.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.

Гарри и Меган вступили в брак 19 мая 2018 года. Церемония прошла в Виндзорском замке и привлекла огромное внимание СМИ. После свадьбы молодожены получили титулы герцога и герцогини Сассекских.