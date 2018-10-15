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Поцелуй принца Гарри и Меган Маркл у часовни Св. Георгия в Виндзорском замке после свадебной церемонии

Принц Гарри и Меган Маркл весной станут родителями

© AFP 2018 / Danny Lawson
Новости
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Ребенок станет первым как для британского принца, так и для его супруги.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл станут родителями, сообщает RT.

"Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня ожидает ребенка весной 2019 года", — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца в Twitter.

Гарри и Меган вступили в брак 19 мая 2018 года. Церемония прошла в Виндзорском замке и привлекла огромное внимание СМИ. После свадьбы молодожены получили титулы герцога и герцогини Сассекских.



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