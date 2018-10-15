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Телеканал RT

RT исключили из двух сетей вещания в США

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Новости
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Телеканал внесен в список иностранных агентов по закону от 1938 года, ему отказано в аккредитации в конгрессе США, и компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Телеканал RT исключили из двух сетей вещания в США — Spectrum и Comcast Chicago, сообщает РИА Новости.

Бурбонский дворец место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже title=Бурбонский дворец место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже
© AFP 2018 / Joel Saget
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"Телеканал RT исключили из двух сетей вещания в Соединенных Штатах — Spectrum (ранее известная как Time Warner Cable) и Comcast Chicago, — зона покрытия которых охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор кабельного телевидения Spectrum с 1 сентября отказался продлевать договор вещания с RT. В сообщении подчеркивается, что на вопрос канала о причине решения "оператор заявил, что с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно".

Comcast Chicago заявил о намерении не продлевать договор о вещании RT с 1 октября, сославшись на закон о полномочиях в области нацобороны, а именно на поправку Джона Маккейна. Она позволяет дистрибьюторам в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться транслировать контент, который контролируется или финансируется российским правительством.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя исключение RT из двух сетей вещания в США, заявила, что подобные попытки избавить от телеканала оборачиваются ростом аудитории на других платформах телеканала.

"Как гласит вторая часть древней мудрости, мы крепчаем. Если судить по данным Ipsos и SimilarWeb, то каждая такая попытка выпилить нас из вещания оборачивается ростом аудитории на других наших платформах. Завтра поподробнее расскажу", — написала она в Telegram-канале.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.



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