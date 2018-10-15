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Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Кокорина и П. Мамаева

Адвокат Мамаева попросил отпустить его подзащитного на тренировки ФК "Краснодар"

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным заключены под стражу по делу о хулиганстве до 8 декабря.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Защита футболиста Павла Мамаева попросила Мосгорсуд освободить его из-под стражи и разрешить ездить на тренировки в его родной ФК "Краснодар", сообщает Р-Спорт.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Кокорина и П. Мамаева
© Sputnik / Илья Питалев
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"В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в ФК "Краснодар", а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре", — сказал защитник, объяснив апелляцию тем, что контракт Мамаева с клубом предусматривает за пропуск тренировок штраф, превышающий его годовую зарплату.

Между тем сразу после инцидента "Краснодар" объявил о намерении расторгнуть с Мамаевым контракт. "Зенит" также пообещал наказать Кокорина, но не уточнил, как.

По данным следствия, 8 октября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого. В тот же день всех троих арестовали до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье "побои" (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.



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