Неизвестные захватили заложников в центре Кельна

Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, на место сразу выехали полицейские, обстоятельства выясняются. РИА Новости https://ria.ru/world/20181015/1530680268.html

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Заложников захватили в районе главного вокзала города Кельн, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Число заложников пока неизвестно.

Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек.

​Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.