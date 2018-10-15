Неизвестные захватили заложников в центре Кельна

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Заложников захватили в районе главного вокзала города Кельн, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Число заложников пока неизвестно.
Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек.
#Geiselnahme am #breslauerplatz???#Köln #hbf Hoffentlich wird alles gut. #sek ist vor Ort @express24 @aktuelle_stunde @BILD_News pic.twitter.com/3xFXhmzlI2— Frimo (@Frimo1968) 15 октября 2018 г.
Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.