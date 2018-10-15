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15 октября 2018 года сотрудники полиции стоят на центральном вокзале в Кельне, в Западной Германии

Неизвестные захватили заложников в центре Кельна

© AFP 2018 / Oliver Berg / dpa
Новости
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Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, на место сразу выехали полицейские, обстоятельства выясняются. РИА Новости https://ria.ru/world/20181015/1530680268.html

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Заложников захватили в районе главного вокзала города Кельн, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Число заложников пока неизвестно.

Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек.

​Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.



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