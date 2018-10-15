Превосходящий аналоги: новый российский пистолет поступит на вооружение

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Вооруженные силы России в скором времени будут оснащены новым пистолетом, который не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам, а по некоторым даже превосходит. Об этом сообщает РИА Новости. © Sputnik Томас Тхайцук "Макарова" заменят: для Минобороны России создали новый пистолет

Мягкий спуск

Статус самого массового отечественного пистолета сегодня — у легендарного макарова. В строю он уже более 70 лет и, при всем уважении к его заслугам, безнадежно устарел. О замене пээма задумались еще в 1980-х, однако в годы перестройки было не до этого. Первую попытку перейти на новое оружие военные предприняли в начале нулевых — в войска поступила ограниченная партия пистолетов Ярыгина. В ходе эксплуатации сразу же выявили недостатки. При стрельбе часто клинил затвор, пистолет был тяжеловат для ежедневного ношения, быстро доставать его из кобуры мешали выступающие на корпусе детали, да и качество сборки оставляло желать лучшего. Требовалось что-то другое.

Первый прототип ПЛ-14 (пистолет Лебедева) представили широкой публике в 2015-м, а его усовершенствованную версию ПЛ-15 показали через год на форуме "Армия-2016". В изделии образца 2015-го учтены все недостатки предшественника. В частности, разработчики улучшили форму рукоятки — она стала еще удобней и эргономичней, уменьшили отдачу и добавили плавности спусковому крючку. Причем конструкторы разработали два варианта ПЛ-15 — с "длинным" и "коротким" спусками. Первый — порядка семи миллиметров — убережет стрелка от случайного выстрела в стрессовой ситуации. Эта модификация предназначена для общевойсковых армейских подразделений. ПЛ-15 для "спецов" и высококвалифицированных пользователей оснащается более чувствительным спуском.

Пистолет сконструирован по классическому принципу запирания перекосом ствола. Эту схему используют большинство производителей короткоствольного оружия в мире. Стандартный ствол ПЛ-15 — 120 миллиметров, а полная длина пистолета — 207 миллиметров. Предполагается вариант с удлиненным стволом для глушителя. Кроме того, как и на любое оружие XXI века, на ПЛ-15 можно устанавливать коллиматорный прицел, подствольные фонарь и лазерный прицел. Еще одна особенность ПЛ-15 — бескурковая схема: огонь из пистолета ведется в режиме самовзвода для каждого выстрела.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Американский спецназ собирается производить российское оружие

Безотказный боец

ПЛ разрабатывался в рекордно короткие сроки с учетом опыта лучших оружейных компаний. Главным ориентиром для российских специалистов был "Глок", который успели полюбить военные и полицейские всего мира. В России "австрийцем" тоже нередко пользуются отдельные подразделения спецслужб.

"Сначала разработчики собрали все требования и пожелания пользователей, — рассказал РИА Новости заслуженный мастер спорта, чемпион мира по практической стрельбе Андрей Кирисенко, стоявший у истоков создания ПЛ-15. — Мы спросили, чем им нравится или не нравится "Глок" и другие известные пистолеты. Хотелось взять все самое лучшее в мире и устранить недостатки. При этом пистолет Лебедева сделан по принципу "не нужно изобретать велосипед". Есть старая проверенная схема браунинга, доказавшая исключительную эффективность".

Надежность, по словам Кирисенко, — самая главная характеристика, предъявляемая к боевому армейскому оружию в России. В ПЛ это удалось реализовать в полной мере. А дальность стрельбы и пробивная способность зависят от типа боеприпаса.

"Ничего более важного, чем надежность, для короткоствола нет, — уверен эксперт. — И если пистолет пройдет испытания в ЦНИИТОЧМАШ, которые, к слову, не выдержал "Глок", то можно с уверенностью утверждать: ПЛ-15 — самый надежный пистолет в мире. Потому что, во-первых, у военных очень высоки требования к новому оружию, а во-вторых, в ЦНИИТОЧМАШ самые жесткие и сложные испытания".

К ПЛ-15 подходят любые типы боеприпасов, в том числе повышенной мощности, выстрелу не помешают ни жара, ни холод, ни дождь, ни снег. Более того, пистолет допускает использование патронов невысокого качества, которые у австрийского "Глока" часто вызывают задержку выстрела. Лебедев предназначен для стрельбы патронами 9х19 "Парабеллум", в два раза мощнее макаровского 9х18.

Стандартный магазин емкостью 15 патронов можно заменить целой линейкой расширенных емкостью до тридцати боеприпасов. Разработчики заявляют о высоком ресурсе пистолета — ПЛ-15 выдерживает до десяти тысяч выстрелов даже усиленными бронебойными патронами.

"У "Глока", например, если намочить его в воде, высока вероятность задержки выстрела. Он очень плохо реагирует на наши боеприпасы барнаульского и тульского патронных заводов — с импортными работает хорошо, а вот с нашими — регулярные задержки. ПЛ же отлично стреляет нашими боеприпасами в любых затрудненных условиях", — отметил Кирисенко.

Пистолет-событие

Среди преимуществ российского пистолета — компактность и эргономика. Удобные органы управления, можно безопасно хранить патрон в патроннике — то есть реализована схема "достал-выстрелил". "Для стрелка пистолет очень комфортный. Лебедев, много лет проработавший с конструктором спортивного оружия Ефимом Хайдуровым, отлично разбирается в биомеханике человека. Поэтому угол наклона рукоятки, эргономика оружия таковы, что позволяют делать повторный выстрел очень быстро и точно", — подчеркивает Кирисенко.

По массогабаритным характеристикам ПЛ-15 превосходит австрийский "Глок": максимальная ширина в районе рукоятки — всего 28 миллиметров, в передней части — 21 миллиметр. Российский пистолет лучше подходит для скрытого ношения, кобура с ним не будет сильно выдаваться из-под одежды. В 2017-м разработчики представили и облегченную версию — ПЛ-15К. От базовой — весом 800 граммов — компактный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы — те же. Сохранена модульность — пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.

Безусловно, разработку российских специалистов заметят на рынке оружия — конструктивно удачные боевые пистолеты в мире представляют нечасто. Например, всем хорошо известный американский Colt M1911 выпускают более ста лет, а австрийскому "Глоку" уже почти сорок.

Разработка нового короткоствольного оружия требует множества компетенций, начиная с фундаментальных наук и заканчивая металлургией. Многие страны с развитым машиностроением не могут позволить себе собственный пистолет. Например, свой короткоствол не удалось разработать Франции, Великобритании, Саудовской Аравии. В США на вооружении стоит итальянский пистолет "Беретта", а специальные подразделения используют все тот же "Глок".

ПЛ-15 в очередной раз доказывает, что Россия обладает всеми необходимыми знаниями и возможностями для создания качественного стрелкового оружия, в том числе короткоствольного. Использование отечественного изделия в армии важно как со стратегической точки зрения, так и с финансовой — стоимость ПЛ-15 будет значительно ниже, чем любого другого иностранного аналога.