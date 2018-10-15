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Ситуация на центральном вокзале в Кельне, в Западной Германии

Полиция Кельна задержала подозреваемого в захвате заложника

© AFP 2018 / Marius Becker / dpa /
Новости
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Заложнице в настоящее время оказывается помощь.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. В ходе операции по обезвреживанию преступника, захватившего заложницу в Кельне возле вокзала, задержан еще один человек, его личность устанавливается, сообщает РИА Новости.

"Подозреваемый задержан, однако перед вокзалом обнаружен еще один человек. Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается", — сказал полицейский.

Ранее полиция города сообщила о захвате заложника в аптеке в районе центрального вокзала. Силы полиции находятся на месте и выясняют обстоятельства. Сообщения свидетелей о стрельбе полиция не подтверждает. Главный вокзал и площадь перед ним полностью оцеплены, движение поездов приостановлено.



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