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Рамзан Кадыров

Кадыров посмотрел танец "Макрон-Пашинян" и предложил устроить кавказский танцмарафон

© Sputnik / Саид Царнаев
Новости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполняют армянский танец.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Рамзан Кадыров, комментируя танец Пашиняна и Макрона, сказал, что это могло бы стать началом "прекрасного,  доброго и полезного всем кавказским народам танцмарафона", пишет РИА Новости.

"Почему затронул сегодня данную тему? Вспомнил о ней, увидев, как дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев Пашинян и Макрон. Это навело меня на мысль, что танец "Пашинян — Макрон" мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели", — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни сообщил, что является большим любителем национальных танцев. Он отметил, что "язык и танец — одни из обязательных условий сохранения народа". По мнению главы Чечни, танцы объединяют и сплачивают народы Кавказа.

Он также пригласил Пашиняна и Макрона в Грозный.



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