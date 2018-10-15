Террористы в Сирии взяли в плен целый лагерь беженцев

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Боевики Террористическая группировка "Исламское государство"* два дня назад напали на лагерь беженцев в сирийском районе Эль-Бахра и взяли в плен жителей, сообщает РИА Новости.
"Пользуясь полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ* 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате которого захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей общей численностью около 700 человек", — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
В сообщении уточняется, что несмотря на заявление американской стороны о победе над ИГ* в Сирии, террористы по-прежнему сохраняют контроль над отдельными районами страны.
Савченко уточнил, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.
*Запрещенная в России террористическая организация