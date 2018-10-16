16:54 16 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.53
  • EUR75.92
Поиск
LIVE:
Студент за работой

Госдума ввела запрет на рекламу услуг по написанию диссертаций и научных работ

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0

Реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ и диссертаций отныне незаконна.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Госдума приняла закон, вводящий запрет рекламы услуг написания диссертаций и других научных работ, передает РИА Новости.

Ректор АГУ Алеко Гварамия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гварамия: после войны в АГУ защитили 18 докторских диссертаций

Документ запрещает рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее пояснял, что если написанием работ занимается какая-либо фирма, то это является нарушением закона и основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень. Подобная практика мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов, подчеркивал он.

Теги:
диссертации, наука, законопроекты, Госдума РФ, Россия


Главные темы

  • Папа Римский Франциск. Архивное фото.
    Папа Римский заявил, что для победы над голодом нужна политическая воля

    Папа Франциск подверг острой критике сложившуюся на данный момент ситуацию, в которой масса международных программх и конференций, посвященных борьбе с голодом, не приносят реальных результатов и порой сводятся лишь к официальным церемониям и печати малозначительных публикаций.

    11
  • Дмитрий Нездоровин и Сария Кварацхелия
    Нет заголовка: да, это такой заголовок

    "Покрути заг", "не годится", "непонятно", "близко", "еще подумай" и, наконец, заветный "ок", который вместо тысячи слов похвалы. Именно с таким набором слов и словосочетаний сталкивается каждый корреспондент Sputnik. О характере шефа, любимых фразах и заветных двух буквах рассказывает колумнист Сария Кварацхелия.

    63
  • Вольная борьба
    Международный турнир по вольной борьбе проходит в Гудауте

    В XXV Международном турнире имени чемпиона Европы и СССР, мастера спорта международного класса Раша Хутаба участвуют спортсмены из всех районов Абхазии, а также из Адыгеи, Северной Осетии, Краснодарского края и Тулы.

    1

Орбита Sputnik

  • Эльдар Кокоев
    Еще не конец

    Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.

  • Охотничьи ружья, фото из архива
    Сезон охоты

    В Азербайджане за девять месяцев задержали больше сотни браконьеров, причем полтора десятка из них были иностранными гражданами.

  • Тегеранская конференция
    Напиток королей

    Какую роль сыграл легендарный глава британского правительства Уинстон Черчилль в сохранении армянского коньяка – рассказывает Sputnik.

  • Диплом
    Быть лично!

    Заочную форму обучения приостановят с 2019 года в вузах Казахстана, нынешним студентам дадут доучиться.

  • Мясо. Архивное фото
    Мясные войны

    Главный ветврач Кыргызстана рассказал, когда Казахстан снимет временный запрет на импорт мясной продукции из республики.

  • Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День второй
    Дань моде

    Бомжи из Минска прошли пешком более 700 километров, чтобы попасть на Неделю моды в Москве.

  • Фасад здания Высшей Стокгольмской школы экономики в Риге
    Право на незнание

    К персоналу Рижской высшей школы экономики и Рижской юридической высшей школы не будут применяться требования о знании госязыка.

  • Текила золотая и серебряная
    Губит людей не пиво

    Литовские пивовары резко раскритиковали намерения правительства усилить борьбу с продажей алкоголя.

  • Многотысячные протесты в Кишиневе. Архивное фото
    Защитить закон

    Партия социалистов Молдовы готовится провести акцию протеста в Кишиневе против действующей власти и изменений в Конституцию страны.

  • Эльдар Кокоев
    Еще не конец

    Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.

  • Охотничьи ружья, фото из архива
    Сезон охоты

    В Азербайджане за девять месяцев задержали больше сотни браконьеров, причем полтора десятка из них были иностранными гражданами.

  • Тегеранская конференция
    Напиток королей

    Какую роль сыграл легендарный глава британского правительства Уинстон Черчилль в сохранении армянского коньяка – рассказывает Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта
Апацха, амачар и бык на вертеле: праздник урожая на Лыхнаште
Девятилетняя татуировщица
В Амстердаме очереди выстраиваются к девятилетней татуировщице
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia