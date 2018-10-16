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Истребитель Су-27 разбился во время учений на Украине

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Самолет разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, погибли два пилота, в том числе американский военнослужащий.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Истребитель Су-27 упал во время учебно-боевого полета в Винницкой области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

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Самолет разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Погибли два пилота, в том числе американский военнослужащий. Сейчас ведутся поисково-спасательные мероприятия.

С 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях проходят авиационные учения "Чистое небо — 2018". В них принимают участие Украина и страны-члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.

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"Как сообщало "Военное телевидение Украины", на днях в рамках учений состоялся учебный бой между Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности", – говорится в сообщении РИА Новости.

Советский/российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27 предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Самолет разработали в ОКБ Сухого. Первый полет совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске на Амуре. В 1984-м истребитель приняли на вооружение Советской армии.

Теги:
крушения, военные учения, Вооруженные силы Украины, Петр Порошенко, Украина


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