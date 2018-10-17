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Полная женщина не огорчает, огорчает пустая: девять стран, где ценится полнота

© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Красивой женщины должно быть много", — так, видимо, считают в Бразилии, на Ямайке и Таити, где ценятся дамы с параметрами, отличными от модельных.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. О том, где еще женщины с формами окажутся в центре всеобщего внимания, — в материале РИА Новости.

Ямайка
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"Перед отпуском, который решила провести в круизе по странам Карибского бассейна, я усиленно худела несколько месяцев, а когда приехала на Ямайку, поняла, что местные на меня смотрят с жалостью, как на больную, — вспоминает Наталья Померанцева из Москвы. — Женщины там весят в среднем, кажется, раза в два больше, чем в России, но при этом пользуются популярностью у поклонников".

Наталья также отметила, что гид в ответ на ее вопрос о полноте женщин переспросил, замужем ли она, и посоветовал набрать вес — тогда и муж, мол, найдется.

На Ямайке действительно считают полноту признаком социального благополучия и хорошего характера. Поэтому женщины заинтересованы набрать вес, в чем им помогают различные местные медикаменты, а также природная расположенность к стеатопигии — отложению жира на ягодицах.

Таити

Таитянки, Поль Гоген, 1891
© Фото : Поль Гоген
Таитянки, Поль Гоген, 1891

"Я ношу 56-й размер одежды и на пляже привыкла быть в парео, чтобы не привлекать повышенного внимания, — рассказывает Татьяна Линникова из Екатеринбурга. — Но на Таити я его привлекала: от мужчин не было отбоя! Я нигде не была так желанна".

Каноническое местное представление о красоте отражено на одной из самых знаменитых картин Поля Гогена, который не просто вдохновлялся этим островом, но и женился на таитянке. Здесь до сих пор именно девушки с округлыми формами считаются красивыми и более других способными к деторождению.

Бразилия

Участники карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AFP 2018 / Joao Paulo Engelbrecht
Участники карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Практически каждый знает о бразильской фигуре и самой выдающейся части тела местных женщин — ягодицах. Зрители карнавала в Рио-де-Жанейро или посетители пляжа Копакабана отмечают женственные формы бразильянок, обычно отличающиеся от модельных и вызывающие только восхищение.

"Мне понравилось в Бразилии — девушки такие красивые, не стесняются своего тела", — делится эмоциями Алексей из Москвы.

Мавритания

Разные виды печенья
© Fotolia / Olivier Tabary
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Здесь принято откармливать девочек с четырехлетнего возраста высококалорийными продуктами, такими как масло, арахис, фасоль, жирное молоко, для того чтобы к моменту сватовства — 12-13 годам — они в идеале весили 80-90 килограммов.

На специальных фермах практикуют принудительное кормление, а также применяют препараты, стимулирующие аппетит. Без этого у девушки просто нет шанса успешно выйти замуж. В Мавритании даже есть поговорка: "Женщина занимает ровно столько места в сердце мужа, сколько она весит".

Южная Африка

Во многих странах Африки полная женщина с округлыми формами символизирует здоровье.

Женщина на улице в Претории, Южная Африка
© AP Photo. Muhammed Muheisen
Женщина на улице в Претории, Южная Африка

Распространенность ВИЧ к югу от Сахары заставляет также ассоциировать худобу с опасным заболеванием. Даже падение режима апартеида и приобщение к европейским ценностям не изменили предпочтения местных мужчин.

Фиджи

Население Сувы, Фиджи
CC BY 4.0 / Maksym Kozlenko
Население Сувы, Фиджи

Этот остров в южной части Тихого океана долго находился в изоляции, поэтому, например, на Фиджи нет тропических болезней, таких как малярия и желтая лихорадка. Но сегодня интенсивная торговля с остальным миром, а также медицина, не соответствующая современным стандартам, привели к проблеме лишнего веса у большинства населения. Впрочем, это укладывается в местные представления о прекрасном: полнота здесь всегда была признаком здоровья и богатства женщины.

Самоа

Самоанская семья
CC BY-SA 2.5 / Plenz
Самоанская семья

Еще один удаленный остров, пострадавший от проникновения западной еды. Местные жители постепенно заменили в рационе традиционные морепродукты и овощи на высококалорийную и не всегда полезную пищу. Также, по одной из гипотез ученых, обмен веществ самоанцев подразумевает формирование жировой ткани как некоего запаса на "тяжелые времена", ведь туземцы в прошлом часто голодали.

Кувейт

Города мира. Эль-Кувейт
© Sputnik / Александр Мельников
Города мира. Эль-Кувейт

По неофициальным данным, больше половины взрослых женщин страны страдают от лишнего веса. Вероятная причина — национальные традиции, представления о том, что чем женщина крупнее, тем богаче дом.

Науру

Науруанские жители проходят возле международного аэропорта Науру
CC BY 2.0 / Lorrie Graham
Науруанские жители проходят возле международного аэропорта Науру

Практически все взрослые жители это самой маленькой независимой республики и самого маленького островного государства болеют диабетом. Возможно, виной тому — поразительное единодушие большинства местных: они уверены, что полнота — синоним красоты, силы и плодовитости.

Причем это справедливо в отношении не только женщин, но и мужчин, для которых вес — важный козырь на состязаниях в силе.

Теги:
фестиваль красоты


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