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Виталий Нахлупин

Вице-премьер Крыма задержан в Москве

© Sputnik / Александр Полегенько
Новости
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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал высказать свое мнение по поводу задержания сразу после "обнародования конкретных фактов".

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вице-премьер региона Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами, передает РИА Новости.

"Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Это государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия "Крымэнерго", "Крымгазсети", — написал Аксенов в Facebook.

Он отметил, что органы власти оказывают все необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация.

"Мы заинтересованы в установлении истины", — подчеркнул Аксенов.

Теги:
задержание, арест, Крым


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