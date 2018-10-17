ВВС Украины подтвердили гибель американского военного при крушении Су-27

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Вторым членом экипажа Су-27, который разбился во время авиационных учений в Винницкой области Украины, был военнослужащий американской Нацгвардии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВВС Украины.
"Представители военной прокуратуры работают на месте вместе с представителями американского посольства. На месте работают также представители полиции, других следственных органов и военные", — передает корреспондент телеканала "112 Украина" с места происшествия.
Американские дипломаты уже работают на месте крушения самолета.
Самолет разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Командиром разбившегося самолета был заместитель командующего авиации, полковник Иван Петренко.
На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО.