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Президент Украины П. Порошенко посетил Объединенный операционный центр сил многонациональных учений «Чистое небо-2018»

ВВС Украины подтвердили гибель американского военного при крушении Су-27

Пресс-служба президента Украины
Новости
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Истребитель Су-27 разбился во время учебно-боевого полета в Винницкой области Украины. ВВС Украины подтвердили гибель двоих пилотов - военных из США и Украины.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Вторым членом экипажа Су-27, который разбился во время авиационных учений в Винницкой области Украины, был военнослужащий американской Нацгвардии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВВС Украины.

"Представители военной прокуратуры работают на месте вместе с представителями американского посольства. На месте работают также представители полиции, других следственных органов и военные", — передает корреспондент телеканала "112 Украина" с места происшествия.

Американские дипломаты уже работают на месте крушения самолета.

Тренировочные полёты пилотажной группы Соколы России в Краснодарском крае
© Sputnik / Виталий Тимкив
Истребитель Су-27 разбился во время учений на Украине
Ранее Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27 в Винницкой области и гибели двоих пилотов — военных из США и Украины. Однако позднее Генштаб удалил из сообщения упоминание об американском военнослужащем. При этом ВВС США заявили, что американский военный "стал участником" аварии с самолетом на Украине.

Самолет разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Командиром разбившегося самолета был заместитель командующего авиации, полковник Иван Петренко.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО.

Истребитель Су-27
Истребитель Су-27
Теги:
гибель, военные учения, Украина


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