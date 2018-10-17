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Бурый медведь

В Сочи заметили медведя-подростка вблизи жилых домов

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Жители села Чайсовхоз в Адлерском районе Сочи заметили дикого медведя вблизи жилых домов.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В жилом районе Сочи в очередной раз в этом году был замечен дикий медведь, сообщает "Макс-Портал".

Медведь-подросток был замечен в селе Чайсовхоз Адлерского района. Местные жители утверждают, что это не первый "визит" животного, которого привлекают мусорные контейнеры.

В соцсетях активно обсуждают эту новость. Некоторые пользователи признаются, что боятся выходить на улицу из-за близкого соседства с дикими животными, другие отмечают худобу медведя, что говорит о нехватке естественной пищи. Многие сетуют на активную застройку лесных и предгорных районов Сочи — мест естественного обитания медведей, что сокращает их кормовую базу и вынуждает выходить к людям.

Теги:
медведи, Сочи


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