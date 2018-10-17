Главы Египта и России восстановили чартерное авиасообщение между государствами

В ноябре 2015 года полеты российских лайнеров были приостановлены из-за авиакатастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом, ответственность за нее взял на себя ИГИЛ*.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Главы Египта и России договорились восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами, сообщает РИА Новости.

В апреле государства уже возобновили регулярные рейсы по Маршруту Москва –Каир. В ходе новых переговоров, 17 октября Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить чартерное сообщение в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Именно эти направления самые популярные среди российских туристов.

"Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам", — подчеркнул Путин.

В ноябре полеты российских лайнеров в Египет были приостановлены из-за авиакатастрофы в небе над Синайским полуостровом. Крушение – самое массовая гибель россиян в авиакатастрофе за всю историю, в самолете погибло 224 человека. Ответственность за смерть людей взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".

*Запрещенная в России террористическая организация