Главы Египта и России восстановили чартерное авиасообщение между государствами

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Главы Египта и России договорились восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами, сообщает РИА Новости.
"Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам", — подчеркнул Путин.
В ноябре полеты российских лайнеров в Египет были приостановлены из-за авиакатастрофы в небе над Синайским полуостровом. Крушение – самое массовая гибель россиян в авиакатастрофе за всю историю, в самолете погибло 224 человека. Ответственность за смерть людей взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".
*Запрещенная в России террористическая организация