Заказал тещу: зятю богатейшей женщины Монако дали пожизненное

Покушение на Элен Пастор произошло в Ницце вечером 6 мая 2014 года. Тогда неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю женщины.

СУХУМ, 17 окт- Sputnik. Зятя самой богатой женщины Монако Элен Пастор приговорили к пожизненному заключению за организацию покушения на свою тещу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Покушение на Элен Пастор произошло в Ницце вечером 6 мая 2014 года. Тогда неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю женщины. Водитель Пастор — 64-летний Мохаммед Дарвиш, — также был тяжело ранен и скончался 10 мая, а сама Пастор ушла из жизни 21 мая", — говорится в сообщении.

Процесс по делу Пастор начался в сентябре. Зять женщины Войцех Яновский долго отрицал свою причастность к преступлению. Однако во вторник адвокаты признали, что убийство заказал именно их подзащитный. В стремлении смягчить приговор они отвергли версию следователей о корыстных мотивах покушения, заявив, что Яновский хотел защитить свою жену Сильвию от психологического давления матери.

Наемный убийца Самин Саид Ахмед, а также его сообщник, наблюдавший за жертвой, были также приговорены к пожизненному заключению.

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Элен Пастор была экс-супругой почетного консула РФ и наследницей одной из самых богатых династий монегасков. Ее семье принадлежит огромная доля недвижимости княжества, которую власти Монако не покупают, а берут в аренду у семьи.