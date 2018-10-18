Рада приняла закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Верховная рада Украины приняла закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами "страны-агрессора", то есть России, сообщает РИА Новости.

После того как президент Украины подпишет документ, для вступления в силу он должен быть опубликован в официальной прессе.

Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

В пояснительной записке к документу уточняется, что уголовную ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию. — ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора", которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.