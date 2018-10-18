Госдума России одобрила в первом чтении проект о заморозке накопительной пенсии

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года, сообщает РИА Новости.

Документ касается только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

До 2014 года граждане могли распорядиться отчислениями в накопительную часть пенсии самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года.