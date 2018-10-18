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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба Валдай

Путин рассказал о встречах с Трампом

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Новости
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Президент России дал оценку встречам с американским коллегой.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Встречи с Дональдом Трампом были скорее позитивными, чем негативными, несмотря на попытку дискредитировать их, отметил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба, сообщает РИА Новости.

"Мы видим, что там происходит. Лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться, не преставая", — добавил Путин.

Президент также заметил, что американский лидер настроен на какую-то стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений.

16 июля в Хельсинки состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Лидеры двух государств сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.



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