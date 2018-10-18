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Вашингтон планирует вводить антироссийские санкции каждые "один-два месяца"

© Sputnik / Максим Блинов
Новости
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что верит в эффективность санкций и видит свидетельства этого в России.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Вашингтон собирается вводить новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине каждые один-два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

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"Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два", — сказал Волкер.

Он отметил, что США тесно сотрудничает со странами Европы в вопросе принятия новых санкций в отношении России.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Euronews подчеркнул, что с помощью санкций США и Европа решают свои внутриполитические вопросы, прекрасно понимая при этом, что повлиять на позицию России они не смогут.



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