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Лётно-тактические учения морской авиации в Ейске

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани

© Sputnik / Виталий Тимкив
Новости
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Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Учебный самолет Л-39 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня около 17:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.



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