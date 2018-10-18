Учебный самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Учебный самолет Л-39 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня около 17:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.