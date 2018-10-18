США хотят втянуть Македонию в НАТО любой ценой

Вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии недопустимо и перешло все мыслимые границы, считают в МИД России.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. США давят на оппозицию в Македонии, чтобы втянуть страну в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД РФ.

"На оппозиционных депутатов буквально обрушился шквал обращений из-за океана с призывами не упустить "исторический шанс" и обещаний различного рода бонусов за правильный выбор. В частности, заместитель госсекретаря США Уэсс Митчелл в опубликованном письме лидеру македонской оппозиции Х. Мицкоскому без стеснения диктует, как тому следует себя вести", — говорится в комментарии ведомства.

© Sputnik / Алексей Витвицкий США заявили о готовности принять Македонию в НАТО под новым названием

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что разочарован отказом крупнейшей оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ поддержать договор с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.