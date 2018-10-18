21:26 18 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.72
  • EUR75.57
Поиск
Памятник «Воин на коне» города Скопье

США хотят втянуть Македонию в НАТО любой ценой

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости
Получить короткую ссылку
1 0 0

Вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии недопустимо и перешло все мыслимые границы, считают в МИД России.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. США давят на оппозицию в Македонии, чтобы втянуть страну в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД РФ.

"На оппозиционных депутатов буквально обрушился шквал обращений из-за океана с призывами не упустить "исторический шанс" и обещаний различного рода бонусов за правильный выбор. В частности, заместитель госсекретаря США Уэсс Митчелл в опубликованном письме лидеру македонской оппозиции Х. Мицкоскому без стеснения диктует, как тому следует себя вести", — говорится в комментарии ведомства.

Референдум о переименовании Македонии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
США заявили о готовности принять Македонию в НАТО под новым названием

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что разочарован отказом крупнейшей оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ поддержать договор с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Работа телеканала, архивное фото
    Оцифрованный эфир

    Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?

  • Газпром.
    Газовый раздел

    Дочерняя компания "Газпрома" договорилась с Узбекистаном о разделе продукции по проекту разработки месторождения Джел.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Мисс Вселенная
Самые красивые девушки Вселенной
Владимир Путин о пещерном национализме
Путин: пещерный национализм развалит Россию
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia