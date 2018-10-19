Дочь Буша-младшего рассказала о встрече с призраками в Белом Доме

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Дочь экс-президента США Джорджа Буша-младщего Дженна Буш-Хагер рассказала, что в Белом доме водятся призраки, и она с ними встречалась, сообщает РИА Новости.

Дженна утверждает, что однажды ночью из камина в одной из комнат Белого дома, в которой она жила со своей сестрой Барбарой, раздалась музыка 1920-х годов, а через неделю — оперное пение.

"Я запрыгнула на кровать к Барбаре, мы обе не спали", — говорит она. "Мы обсудили это между собой. Но они пришли с добрыми намерениями. Это были дружелюбные призраки", — сказала Буш-Хагер.

Женщина поделилась этой историей со знакомым, который работал в Белом доме, чем ничуть его не удивила: "Ох, Дженна, если я расскажу, что слышал, ты не поверишь".

Дженна Буш (в настоящее время Дженна Уэлч Хагер — по мужу) родилась 25 ноября 1981-го года в городе Даллас штата Техас, в США — в семье Джорджа и Лоры Буш. У нее есть сестра близнец, Барбара.