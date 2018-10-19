09:54 19 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.72
  • EUR75.57
Поиск
Вид на Белый дом в Вашингтоне

Дочь Буша-младшего рассказала о встрече с призраками в Белом Доме

© Sputnik / Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

По словам Дженны Буш-Хагер, намерения у призраков Белого дома добрые.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Дочь экс-президента США Джорджа Буша-младщего Дженна Буш-Хагер рассказала, что в Белом доме водятся призраки, и она с ними встречалась, сообщает РИА Новости.

Дженна утверждает, что однажды ночью из камина в одной из комнат Белого дома, в которой она жила со своей сестрой Барбарой, раздалась музыка 1920-х годов, а через неделю — оперное пение.

"Я запрыгнула на кровать к Барбаре, мы обе не спали", — говорит она. "Мы обсудили это между собой. Но они пришли с добрыми намерениями. Это были дружелюбные призраки", — сказала Буш-Хагер.

Женщина поделилась этой историей со знакомым, который работал в Белом доме, чем ничуть его не удивила: "Ох, Дженна, если я расскажу, что слышал, ты не поверишь".
Дженна Буш (в настоящее время Дженна Уэлч Хагер — по мужу) родилась 25 ноября 1981-го года в городе Даллас штата Техас, в США — в семье Джорджа и Лоры Буш. У нее есть сестра близнец, Барбара.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Работа телеканала, архивное фото
    Оцифрованный эфир

    Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?

  • Газпром.
    Газовый раздел

    Дочерняя компания "Газпрома" договорилась с Узбекистаном о разделе продукции по проекту разработки месторождения Джел.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Мисс Вселенная
Самые красивые девушки Вселенной
Владимир Путин о пещерном национализме
Путин: пещерный национализм развалит Россию
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia