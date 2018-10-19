Вертолет ВМС США упал на авианосец

ЧП произошло вскоре после взлета, около девяти утра.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Вертолет ВМС США Sikorsky MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца "Рональд Рейган" в Филиппинском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Седьмой флот ВМС США.

Есть несколько раненых, их число не уточняется. Медики осматривают пострадавших, возможно, некоторым может понадобиться эвакуация на берег.

Sikorsky MH-60 Seahawk ("Морской ястреб") — палубный многоцелевой вертолет, флотская модификация армейского UH-60. Создан для эксплуатации на военных кораблях. Наиболее заметная особенность конструкции — складной хвост, который уменьшает размеры машины для компактного размещения на борту морского судна.