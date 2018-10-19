Летчиков потерпевшего крушение на Кубани Л-39 пока не нашли

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Местонахождение летчиков, которые катапультировались из терпящего крушение Л-39, пока не установлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

© Sputnik / Виталий Тимкив Учебный самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани

В поисках задействованы четыре вертолета, два судна обеспечения, более 220 человек личного состава, два катера МЧС России и четыре катера пограничной службы ФСБ России.

"В районе крушения учебного самолета Л-39 в акватории Азовского моря у Должанской косы выделенными силами и средствами Минобороны России продолжается поисковая операция. Местонахождение летчиков самолета пока не установлено", — говорится в сообщении.

В четверг вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.