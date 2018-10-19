Мосгорсуд отказался отпустить Мамаева из-под стражи

В четверг футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и еще одному участнику драк, произошедших неделю назад, были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова, который просил избрать футболисту меру пресечения в виде запрета определенных действий и разрешить тренироваться вместе с одноклубниками из ФК "Краснодар", сообщает Р-Спорт.

Адвокат аргументировал апелляцию тем, что арест негативно сказывается на работе Мамаева и жизни членов его семьи.

"Ему нельзя прерывать тренировочный процесс, это отразится на его трудовой деятельности", — добавил Бушманов.

Неделю назад в Москве произошли две драки с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Сначала, по данным следствия, футболисты и их друзья избили водителя одной из ведущих "Первого канала", а потом — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Инциденты попали на видео, пострадавшие написали заявления в полицию.

Появилось еще одно видео драки с участием Кокорина и Мамаева. По всей видимости, она предваряла инцидент в кафе. pic.twitter.com/druSQkhuSY — Р-Спорт (@rsportru) 9 октября 2018 г.

Кокориных и Мамаева обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев, всем троим грозит до семи лет лишения свободы.