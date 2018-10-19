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Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Кокорина и П. Мамаева

Мосгорсуд отказался отпустить Мамаева из-под стражи

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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В четверг футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и еще одному участнику драк, произошедших неделю назад, были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова, который просил избрать футболисту меру пресечения в виде запрета определенных действий и разрешить тренироваться вместе с одноклубниками из ФК "Краснодар", сообщает Р-Спорт.

Адвокат аргументировал апелляцию тем, что арест негативно сказывается на работе Мамаева и жизни членов его семьи.

"Ему нельзя прерывать тренировочный процесс, это отразится на его трудовой деятельности", — добавил Бушманов.

Неделю назад в Москве произошли две драки с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Сначала, по данным следствия, футболисты и их друзья избили водителя одной из ведущих "Первого канала", а потом — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Инциденты попали на видео, пострадавшие написали заявления в полицию.

Кокориных и Мамаева обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев, всем троим грозит до семи лет лишения свободы.



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