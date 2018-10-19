Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине, призвал его к покаянию, а также к созыву предстоятелей всей поместных церквей для обсуждения канонического решения создавшейся ситуации, сообщает РИА Новости.
"В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей, будто бы, принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦЗ.
В заявлении подчеркивается, что духовенство и верующие РПЦЗ извещаются о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно — как для архиереев и духовенства, так и для мирян, которым "не дозволяется причащаться святых Христовых Таин в храмах Константинопольского патриархата".
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.