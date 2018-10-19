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Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

© Sputnik / Сергей Пятаков
Новости
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Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) является самоуправляемой частью Русской православной церкви.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине, призвал его к покаянию, а также к созыву предстоятелей всей поместных церквей для обсуждения канонического решения создавшейся ситуации, сообщает РИА Новости.

Кремль. Купола Верхоспасского собора при Теремном дворце.
© Sputnik / Александр Поляков
Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

"В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей, будто бы, принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦЗ.

В заявлении подчеркивается, что духовенство и верующие РПЦЗ извещаются о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно — как для архиереев и духовенства, так и для мирян, которым "не дозволяется причащаться святых Христовых Таин в храмах Константинопольского патриархата".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.



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