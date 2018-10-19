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Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: есть пострадавшие

© Фото: группа "Гатчинская правда"/Eвгений Морковкин,Сергей Дорохов
Новости
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На момент взрыва на заводе в здании находились пять человек.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Взрыв произошел на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине под Санкт-Петербургом, один человек погиб, сообщает РИА Новости.

"Произошел технологический взрыв. Здание частично разрушено", — сказал представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

Число пострадавших при взрыве составляет два человека.

"Из-под завалов извлечены двое пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться пять человек.



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