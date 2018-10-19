Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: есть пострадавшие

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Взрыв произошел на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине под Санкт-Петербургом, один человек погиб, сообщает РИА Новости.
"Произошел технологический взрыв. Здание частично разрушено", — сказал представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.
В Гатчине что-то взорвалось— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 19 октября 2018 г.
Предположительно, взрыв произошел на заводе пиротехники «Авангард» #россия pic.twitter.com/IuXBIOoUnx
Число пострадавших при взрыве составляет два человека.
"Из-под завалов извлечены двое пострадавших", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться пять человек.