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Президент РФ В. Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии

Главы военных ведомств России и США провели первую личную встречу

© Sputnik / Виталий Белоусов
Новости
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В последний раз главы оборонных ведомств России и США встречались более трех лет назад — в сентябре 2015 года Шойгу и предыдущий глава Пентагона Эштон Картер обсудили по телефону Сирию.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Первая личная встреча министров обороны России и США Сергея Шойгу и Джеймса Мэттиса состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), которое проходит в Сингапуре в субботу, передает РИА Новости.

Сергей Шойгу
© Sputnik / Алексей Дружинин
Шойгу сообщил о приоритетах ВС России на ближайшее время

Главы военных ведомств двух стран пересеклись перед началом саммита у входа в зал заседаний и пожали друг другу руки. В ходе диалога глава Пентагона выразил Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США часто происходят такие трагедии, и американцам понятны чувства россиян.

Министр обороны России поблагодарил коллегу и подчеркнул, что такие случаи становятся частым явлением в мире, поэтому нужно сделать все возможное для предотвращения подобных трагедий.

Перед заседанием Шойгу также побеседовал с главами военных ведомств Китая Вэй Фэнхэ, Индии Нарендрой Моди и другими коллегами. На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис стояли рядом.

 

Теги:
Сергей Шойгу, США, Россия


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